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Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара 

Газета.Ru и ещё 5 51 минуту назад
Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара
Фото: Соцсети
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне", — сказал он.
По словам Чавушоглу, пока Турция ждет мирного урегулирования вопроса за столом переговоров, однако подготовка к военной операции уже идет.
Он также отметил, что Турция не доверяет Хафтару, несмотря на перемирие. Анкара считает, что он лишь пытается выиграть время и готовится к новой атаке.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , РИА Новости , Турция
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