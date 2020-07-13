Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".

"Нужно, чтобы Хафтар отошел от Сирта и Джуфры. Мы передали это российской стороне", — сказал он.

По словам Чавушоглу, пока Турция ждет мирного урегулирования вопроса за столом переговоров, однако подготовка к военной операции уже идет.

Он также отметил, что Турция не доверяет Хафтару, несмотря на перемирие. Анкара считает, что он лишь пытается выиграть время и готовится к новой атаке.