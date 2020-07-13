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Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 сняли на видео из кабины 

Российская Газета 46 минут назад
Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 сняли на видео из кабины
Фото: РИА Новости
Появилось видео полетов на боевое применение штурмовиков новейшей модификации Су-25СМ3 "Суперграч". Машины этого типа начали поступать в войска совсем недавно.
В двухминутном ролике "Звезды" штурмовики обстреливают мишени на земле управляемыми и неуправляемыми ракетами. Применение оружия показано как из кабины пилота, так и с борта другого самолета, летящего рядом. Также использованы кадры с закрепленных под крыльями Су-25 экшн-камер.
Зрители говорят о штурмовике с большим уважением.
— Серьезная машина! Танк летающий, — написал Сергей Пташкин.
— "Грачи" — трудяги. Они вывезли на себе войну в Сирии, и Кавказ, и Афган и много других войн, — согласен с ним пользователь с ником Ося.
— Красивые машины и пилоты крутые! — считает Страж Ветра.
Бронированный штурмовик Су-25 стоит на вооружении почти 40 лет, он участвовал в 20 с лишним войнах по всему миру и продолжает воевать сейчас — например, в Сирии. Модификация Су-25СМ3 отличается от предшественниц прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25 — она превращает неуправляемое вооружение в высокоточное, — и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, выводящей самолет в заданную точку с точностью 10 метров. Это помогает пилотам летать при нулевой видимости — например, по ночам.
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