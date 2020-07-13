Стрельбы штурмовиков Су-25СМ3 сняли на видео из кабины 

Появилось видео полетов на боевое применение штурмовиков новейшей модификации Су-25СМ3 "Суперграч". Машины этого типа начали поступать в войска совсем недавно.

В двухминутном ролике "Звезды" штурмовики обстреливают мишени на земле управляемыми и неуправляемыми ракетами. Применение оружия показано как из кабины пилота, так и с борта другого самолета, летящего рядом. Также использованы кадры с закрепленных под крыльями Су-25 экшн-камер.

Зрители говорят о штурмовике с большим уважением.

— Серьезная машина! Танк летающий, — написал Сергей Пташкин.

— "Грачи" — трудяги. Они вывезли на себе войну в Сирии, и Кавказ, и Афган и много других войн, — согласен с ним пользователь с ником Ося.

— Красивые машины и пилоты крутые! — считает Страж Ветра.

Бронированный штурмовик Су-25 стоит на вооружении почти 40 лет, он участвовал в 20 с лишним войнах по всему миру и продолжает воевать сейчас — например, в Сирии. Модификация Су-25СМ3 отличается от предшественниц прицельно-навигационным комплексом СВП-24-25 — она превращает неуправляемое вооружение в высокоточное, — и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, выводящей самолет в заданную точку с точностью 10 метров. Это помогает пилотам летать при нулевой видимости — например, по ночам.