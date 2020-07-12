Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские средства ПВО 11 июля сбили два ударных беспилотника боевиков у авиабазы Хмеймим 

ТАСС 44 минуты назад
Боевики пытались атаковать российскую базу в Сирии
Фото: Twitter
Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии вечером 11 июля перехватили два ударных беспилотника боевиков. Пострадавших и повреждений на авиабазе нет, сообщил в воскресенье на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
"11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы", — сказал он.
По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.
Видео дня. В Санкт-Петербурге вооружённый мужчина ограбил отделение «Совкомбанка»
ТАСС: последние новости
В Азербайджане сообщили об артиллерийском обстреле позиций армии страны со стороны Армении В Азербайджане сообщили об артиллерийском обстреле позиций армии страны со стороны Армении ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе На Украине заявили о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией на море На Украине заявили о подготовке к полномасштабной военной конфронтации с Россией на море
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман: это военное преступление против России
Вассерман: это военное преступление против России
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Россиянин развлекся с проститутками и поплатился
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение