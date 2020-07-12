Боевики пытались атаковать российскую базу в Сирии

Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии вечером 11 июля перехватили два ударных беспилотника боевиков. Пострадавших и повреждений на авиабазе нет, сообщил в воскресенье на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

"11 июля российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления. Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы", — сказал он.

По словам контр-адмирала, пострадавших или материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме.