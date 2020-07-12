Раскрыты подробности инцидента между Баку и Ереваном

На границе Армении Азербайджана произошло боевое столкновение. При этом министерства обороны обеих стран обвиняют друг друга и рассказывают разные версии случившегося. По версии Баку, армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана. В Ереване же уверены, что напал противник, перед этим попытавшись нарушить границу.

Азербайджан и Армения выдвинули взаимные обвинения об обстреле в районе границы между странами на участке, проходящем через Товузский район.

«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок», — отмечает минобороны Азербайджана.

В свою очередь министерство обороны Армении обвинило азербайджанских военных в попытке проникнуть на территорию страны.

«Сегодня в 12:30 [11:30 мск] азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш», — отмечает армянская сторона.

В ведомстве добавили, что армянские военные сделали предупреждение нарушителям, после чего те, «оставив машину, вернулись на свои позиции». «После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», — утверждают в Армении.

Но у азербайджанцев своя версия произошедшего.

«Подразделения ВС Армении предприняли попытку атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы двух стран, использовав артиллерию. В результате принятых адекватных мер противник, неся потери, был отброшен назад», — рассказали в министерстве.

По данным чиновников, в результате столкновения «погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, пятеро ранены». В оборонном ведомстве Армении сообщили, что «со стороны армянских ВС потерь нет».

В армянских СМИ после происшествия якобы распространилась информация о том, что воинские подразделения Армении захватили позиции азербайджанских ВС. Но глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы , опроверг эти сообщения, отметив, что военные Азербайджана сохраняют контроль над своими территориями.

«Попытки подразделений вооруженных сил Армении захватить позиции азербайджанской армии были решительно пресечены, и никакой потери территории не произошло. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск», — приводит его слова «Sputnik. Азербайджан».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник в феврале 1988 года из-за Нагорного Карабаха. Тогда эта автономная область объявила, что собирается выйти из состава Азербайджанской ССР.

В 1992-1994 годах прошли боевые столкновения, в результате которых Азербайджан лишился контроля над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года Минская группа ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией — ведет переговоры по мирному урегулированию этого конфликта.

Двумя неделями ранее главы МИД Азербайджана и Армении договорились провести в июле очередные переговоры по Карабаху в формате видеоконференции.

«Тридцатого июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились на видеоконференции с участием сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. В ходе часовой видеоконференции стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», — отмечается в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В заявлении также говорилось о том, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поднимал вопрос о «незаконной» деятельности, осуществляемой Арменией на «оккупированных» территориях Азербайджана. Он также утверждал, что агрессивную риторику в регионе «разожгли провокационные действия Армении».

В итоге стороны договорились провести в июле видеоконференцию при участии Минской группы.