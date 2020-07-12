На границе Армении и Азербайджана начались бои

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На армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения, есть жертвы. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Вооруженный инцидент произошел днем в воскресенье на границе в Тавушской области. По версии представителя Минобороны Армении Шушана Степаняна, около 12:30 азербайджанские солдаты предприняли попытку пересечь границу на автомобиле УАЗ. Степаняна цитирует «Спутник-Армения».

После предупреждения с армянской стороны азербайджанцы, бросив автомобиль УАЗ, вернулись на свои позиции. Однако через час азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт.

«Ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет», — сообщил Степанян.

В свою очередь, Баку заявил, что подразделения Армении попытались перейти в наступление под прикрытием артиллерии на Товузском направлении государственной границы «с целью захвата позиций азербайджанской армии».

Минобороны Азербайджана утверждают, что с полудня 12 июля войска Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района границы и подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.

«В результате ответных мер противник был отброшен назад, неся потери. В бою погибли двое военнослужащих азербайджанской армии, еще пятеро получили ранения», — говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует «Спутник-Азербайджан».