Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На границе Армении и Азербайджана начались бои 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Фото: Reuters
Министерство обороны Азербайджана заявило о перестрелке на границе с Арменией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По утверждению азербайджанской стороны, бои начались после того как подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.
В настоящее время бои продолжаются. Уточняется, что потери есть с обеих сторон.
РИА Новости со ссылкой на Минобороны Армении сообщает, что азербайджанская сторона попыталась захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, однако была отброшена. Ереван заявляет об отсутствии потерь со своей стороны.
Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. Армения, изначально отрицавшая свое прямое участие в конфликте, вскоре задействовала регулярные войска.
В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. Это не остановило военные действия, которые периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стала четырехдневная война 2016 года, когда погибли сотни солдат с обеих сторон.
Последние новости
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Бориса Ельцина удивили слова Сокурова о воюющих в Чечне чеченцах Бориса Ельцина удивили слова Сокурова о воюющих в Чечне чеченцах
Комментарии 52
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: отношения с Украиной испортил не Крым
Путин: отношения с Украиной испортил не Крым
Скандал с решением Турции по собору получил развитие
Скандал с решением Турции по собору получил развитие
Мама Бузовой прокомментировала «похищение» дочери
Мама Бузовой прокомментировала «похищение» дочери
Вдову Виктора Проскурина выселяют из квартиры
Вдову Виктора Проскурина выселяют из квартиры
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение