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Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25 

News.ru и ещё 2 4 часа назад
Генерал ВКС попал под обстрел на Су-25
Фото: ТАСС
Заслуженный военный лётчик РФ Сергей Кобылаш рассказал, как едва выжил во время военного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Его самолёт Су-25 попал под обстрел, пилоту пришлось катапультироваться.
После первого вылета я вернулся, получил следующую задачу. Мой заместитель подходит и говорит: «Товарищ командир, там уже очень жарко. Число такое получается — 08.08.2008 и на самолёте ровно 88 пробоин от различного оружия противника», — приводит телеканал «Звезда» воспоминания Героя России.
Через день после этих событий он оказался под плотным обстрелом. По словам Сергея Кобылаша, в самолёт попала ракета, но ему удалось выйти из пике:
Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск». После этого — сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолёт просто идёт к земле. Я упёрся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил, и самолёт плавно пошёл в набор высоты.
За этой атакой последовала новая. Кобылаш начал снижаться, чтобы иметь возможность катапультироваться. В этот момент под ним находился город, поэтому пилоту пришлось уводить самолёт от населенного пункта. На данный момент Сергей Кобылаш командует дальней авиацией.
Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и пошёл в наступление на Цхинвали. На помощь повстанцам региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии. Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее, чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней. В итоге РФ признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В ответ официальный Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Кобылаш , ТК "Звезда"
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