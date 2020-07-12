Сирийская армия открыла огонь по боевикам

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Армия Сирии открыла огонь по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб в ответ на субботние нападения, сообщила газета "Аль-Ватан" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, тяжелая артиллерия ударила по точкам боевиков в шести населенных пунктах.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе.

Армия отбила нападение, восьмерых террористов нейтрализовали.

Среди сирийских военных погибших не было.