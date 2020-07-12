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СМИ: сирийская армия открыла огонь по боевикам в провинциях Хама и Идлиб 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
Сирийская армия открыла огонь по боевикам
Фото: Reuters
Армия Сирии открыла огонь по позициям террористов в провинциях Хама и Идлиб в ответ на субботние нападения, сообщила газета "Аль-Ватан" со ссылкой на осведомленный источник.
По данным издания, тяжелая артиллерия ударила по точкам боевиков в шести населенных пунктах.
Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе.
Армия отбила нападение, восьмерых террористов нейтрализовали.
Среди сирийских военных погибших не было.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Война в Сирии , Идлиб , Газета "аль-Ватан" , Сирия
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