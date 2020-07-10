«Никто и подумать не может»: Трамп о новом оружии США

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги. Об этом рассказал в пятницу президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного.

У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета.

Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", — сказал президент.

Он напомнил, что США за последнее время потратили $2,5 трлн на свои ВС.

"У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", — полагает Трамп.

В середине мая президент заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей.