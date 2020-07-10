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Трамп: США разрабатывают ракету, которая в 17 раз быстрее своих аналогов в мире 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
«Никто и подумать не может»: Трамп о новом оружии США
Фото: Reuters
США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги. Об этом рассказал в пятницу президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
"На стадии разработки у нас есть очень много интересного.
У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета.
Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", — сказал президент.
Он напомнил, что США за последнее время потратили $2,5 трлн на свои ВС.
"У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", — полагает Трамп.
В середине мая президент заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей.
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Комментарии 84
Армия , Дональд Трамп , США
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