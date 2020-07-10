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Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году 

РИА Новости 28 минут назад
В Грузии заявили об «испарившейся» технике в 2008 году
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что во время военного конфликта с Южной Осетией в 2008 году было утеряно вооружение, закупленное для грузинской армии, его стоимость исчислялась в миллионах долларов.
"Миллиарды лари были направлены на приобретение систем вооружения и в результате мы получили то, что в 2008 году, когда началось развитие трагических событий, наша армия получила невиданный ущерб. Стоившая миллионы долларов техника и вооружение попросту испарились, потерялись. У нас есть законные вопросы в связи с тем, было ли это вооружение действительно в нашей армии, так как существует подтвержденная информация, что закупка была осуществлена фиктивно", — заявил Гарибашвили в интервью телекомпании "Имеди".
По словам министра, сотни и тысячи миллионов долларов перечислялись в оффшорные компании, а в действительности Грузия не получала вооружение и в то же время теряла деньги. Гарибашвили обвинил занимавшего в то время пост министра обороны Давида Кезерашвили в финансовых махинациях.
"Это огромное транснациональное преступление, которое требует не только расследования нашей прокуратурой, но и подключения международного сообщества", — добавил министр.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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Армия , Давид Кезерашвили , Ираклий Гарибашвили , Министерство обороны , Грузия , Южная Осетия
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