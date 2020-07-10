C-400 теряют актуальность для Персидского залива

Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии выражали в этом году готовность прекратить длящийся с 2017 года спор вокруг Катара, когда контактировали с США. Эмират до сих пор находится в дипломатической и экономической блокаде из-за своей независимой региональной политики. Однако потенциальное разрешение межаравийского спора может привести к тому, что страны Персидского залива потеряют интерес к разговорам о покупке российских средств ПВО-ПРО: во время кризиса эта тема была главным инструментом запугивания.

Требование президента США Дональда Трампа , чтобы «квартет» в лице Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна Египта ослабил или снял блокаду Катара, было встречено с пониманием в аравийских столицах, говорят источники Fox News. По крайней мере, в контактах с лидерами Эмиратов и Саудовской Аравии в этом году главе Белого дома удалось добиться некоторого прогресса, следует из материала близкого к Трампу телеканала. Глава американского государства, как сообщается, настаивал на урегулировании в связи с приближающейся датой президентских выборов: его стратеги полагают, что триумф посреднических усилий смог бы добавить «очков» к электоральному рейтингу.

Тем не менее, позже власти Абу-Даби, которые являются главными антагонистами катарского правящего дома, были вынуждены притормозить процесс — по неизвестной причине. Пока непонятно, будет ли продолжен диалог об урегулировании межаравийской ссоры.

Источники газеты Wall Street Journal утверждают, что продолжение катарского кризиса рушит впечатление об эффективности инициированной Трампом политики «максимального давления» на Иран. В частности, неприятие в Вашингтоне вызывает запрет Саудовской Аравии и Эмиратов на заход катарских самолётов в их воздушное пространство: это вынуждает Доху «пользоваться небом» враждебного американцам Ирана. Как полагают в трамповской администрации, это помогает иранскому руководству пополнять казну.

Есть необходимость решения проблемы вокруг воздушного пространства, — подчёркивает источник Wall Street Journal в администрации Трампа. — Поток денег в казну Ирана за счет этих полётов является для нас постоянным раздражителем.

В то же время, кроме финансовой стороны, тревогу у властей в Вашингтоне вызывает то, что многие военнослужащие, которые расквартированы на крупнейшей американской базе Аль-Удейд на территории Катара и иногда пользуются коммерческими рейсами, также летают через иранское воздушное пространство. В связи с этим следует ожидать, что США будут продолжать настойчиво требовать нормализации отношений между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

России же возможное урегулирование межаравийской ссоры не принесёт хороших новостей. Подобное развитие событий может привести к тому, что в Персидском заливе снизится интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Именно на фоне катарского кризиса Доха резко усилила разговоры о покупке оружия из РФ. Радар ЗРС дал бы возможность катарским вооружённым силам «просматривать» соседнюю саудовскую территорию на большую глубину, однако повысил бы ставки в региональном споре. Вполне вероятно, тема С-400 носила исключительно показательный характер, однако именно она помогала продавцам российской техники создать нужный ореол востребованности вокруг своего товара. Кроме того, возможное урегулирование открывает перспективы того, что интенсивность контактов между Москвой и Дохой на высшем уровне упадёт: необходимости показывать Эр-Рияду диверсифицированность своей внешней политики у эмирата в этом случае больше не будет.