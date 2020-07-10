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Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
В Кронштадте военные корабли и катера приступили к подготовке для участия в Главном военно-морском параде. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России.
По сообщению военного ведомства, в первой тренировке, которая состоялась в Финском заливе, было задействовано 15 кораблей и катеров с небольшим водоизмещением. Военнослужащие ВМФ отработали движение с заданной скоростью по утвержденному курсу в составе тактических групп и организацию связи.
Прибытие в Финский залив больших кораблей для участия в торжественном мероприятии запланировано на конец июля.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , Кронштадт
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