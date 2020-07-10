Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада 

По сообщению военного ведомства, в первой тренировке, которая состоялась в Финском заливе, было задействовано 15 кораблей и катеров с небольшим водоизмещением. Военнослужащие ВМФ отработали движение с заданной скоростью по утвержденному курсу в составе тактических групп и организацию связи.

Прибытие в Финский залив больших кораблей для участия в торжественном мероприятии запланировано на конец июля.