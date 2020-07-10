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Грузинские военные массово заразились коронавирусом в Афганистане 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 48 минут назад
Грузинские военные заразились COVID в Афганистане
Фото: Reuters
Двадцать восемь грузинских военных, которые служат в миссии НАТО в Афганистане, заразились коронавирусом от местного афганского персонала, заявили в минобороны Грузии. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В настоящее время военные доставлены в Грузию самолетом немецких ВВС и продолжают лечение в военном госпитале в Гори, их состояние удовлетворительное.
В связи с этим грузинские военные, которые дальше во время плановой ротации вернутся домой, будут помещаться в карантин на две недели.
В Афганистане дислоцируется около 900 солдат и офицеров из Грузии. Это самая большая численность военных из стан, которые не входят в НАТО. В Афганистане погибли свыше 30 военных из Грузии.
Тем временем правительство Грузии решило восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии. Первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен — Тбилиси — Мюнхен.
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Армия , Войска , Министерство обороны , НАТО , Афганистан , Грузия
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