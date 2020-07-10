Угрозы наступления российских военных на Украину пока нет. Об этом командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил в эфире телеканала «1+1».

По его словам, ВСУ и правоохранительные органы Украины в ежедневном режиме отслеживают вероятную переброску дополнительных военнослужащих и средств Вооруженных сил (ВС) России в Крым. Согласно последним данным, непосредственной угрозы наступления России на Херсонскую область нет — вдоль границы нет ударной группировки ВС.

«Пока враг не подготовил наступательную ударную группировку», — заявил генерал-лейтенант Наев.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области Украины с целью возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, и Украина готовится к полномасштабной военной конфронтации.