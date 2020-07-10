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Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Запуск китайской ракеты провалился
Фото: Reuters
Технические отклонения возникли при первом запуске китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», запуск признан неудачным, сообщило в пятницу агентство Синьхуа.
По данным агентства, запуск состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.
«В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации», — передает ТАСС сообщение агентства.
Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, в мае помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин сообщил, что Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции.
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Армия , Оружие , Синьхуа , ИТАР-ТАСС , Китай
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