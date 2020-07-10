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Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ 

Вадим Дроздов 1 час назад
На вооружение авиационного полка Западного военного округа поступили новые вертолеты Ми-28УБ. Кадры передачи двух учебно-боевых вертолетов опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации. Боевые машины поступили в Ленинградский полк в рамках Государственного оборонного заказа.
Разработанная учебно-боевая модификация Ми-28УБ (изделие 298) опирается на базу ударного вертолета Ми-28Н. Работы по созданию новой боевой машины начались в 2010 году. Использование учебного вертолета позволяет в два-три раза сократить срок подготовки строевых летчиков. При этом, несмотря на свое изначальное предназначение, новый учебно-боевой вертолет сохраняет все ударные возможности, что значительно поднимает его потенциал.
Армия , Видео
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