Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ 

На вооружение авиационного полка Западного военного округа поступили новые вертолеты Ми-28УБ. Кадры передачи двух учебно-боевых вертолетов опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации. Боевые машины поступили в Ленинградский полк в рамках Государственного оборонного заказа.

Разработанная учебно-боевая модификация Ми-28УБ (изделие 298) опирается на базу ударного вертолета Ми-28Н. Работы по созданию новой боевой машины начались в 2010 году. Использование учебного вертолета позволяет в два-три раза сократить срок подготовки строевых летчиков. При этом, несмотря на свое изначальное предназначение, новый учебно-боевой вертолет сохраняет все ударные возможности, что значительно поднимает его потенциал.