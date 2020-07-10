Турцию уличили в поиске «слабых мест» С-400

Все новости на карте

Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан рассказал РИА Новости о целях испытаний Турцией зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» российского производства.

«Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолеты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, еще одной целью было найти слабые места системы», — заявил военный.

Лузан добавил, что из С-400 «Триумф» технически невозможно извлечь технологии.

Таким образом генерал-лейтенант прокомментировал июльское сообщение Fighter Jets World, в котором говорилось о проведимых Турцией испытаний С-400 «Триумф» против самолетов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II американского производства.

В ноябре 2019 года на YouTube появился ролик испытаний Турцией в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon приобретенных у России комплексов С-400 «Триумф».