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Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В Баренцевом море стартовали большие учения с участием ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Маршал Устинов» Северного флота ВМФ. В ходе масштабного сбор-похода, которым руководит лично командующий флотом, экипажи военных кораблей отработали навыки стрельбы по береговым целям.
Видео маневров опубликовало Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что в ближайшее время моряки проведут учения по противолодочной и противовоздушной обороне. Известно также, что тренировки с участием флагманского корабля Северного флота «Петр Великий» продлятся несколько дней.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
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