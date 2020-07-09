Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям 

В Баренцевом море стартовали большие учения с участием ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Маршал Устинов» Северного флота ВМФ. В ходе масштабного сбор-похода, которым руководит лично командующий флотом, экипажи военных кораблей отработали навыки стрельбы по береговым целям.
Видео маневров опубликовало Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что в ближайшее время моряки проведут учения по противолодочной и противовоздушной обороне. Известно также, что тренировки с участием флагманского корабля Северного флота «Петр Великий» продлятся несколько дней.