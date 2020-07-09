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Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии 

РИА Новости 14 минут назад
Россия сообщила о готовящейся провокации в Сирии
Фото: РИА Новости
Боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокации в районе нескольких селений в Идлибе, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
По его словам, террористы намерены обвинить Дамаск в применении химического оружия.
Он отметил, что боевики изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом. Их сделали в лаборатории в городе Сармада.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Армия , Сирия
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