С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи

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Сильный ветер оторвал швартовый у лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 36 минут назад
У лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи ветром оторвало швартовый, в результате происшествия никто непострадал, сообщил представитель компании «Черноморские круизы».
«Шквалистый ветер порвал швартовый лайнера «Князь Владимир», и его стало уносить от причала. Тут же включились двигатели, и он встал на место. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в компании РИА «Новости».
Там отметили, что порт в Сочи не является природной бухтой, потому при сильном ветре там часто рвутся швартовые.
Администрация Сочи сообщила, что во время ливня никто не пострадал, но были затоплены улицы и упали десятки деревьев.
На Аллее Челтенхема дерево рухнуло на линию электропередач, люди не пострадали. Дижение автотранспорта на этом участке проводится в режиме реверса.
В среду МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой, граде и ветре до 20 м/с, которые должны пройти в городе.
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Армия , Видео , Погода , Происшествия , МЧС , Сочи
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