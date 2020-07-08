С лайнером «Князь Владимир» произошло ЧП в Сочи

У лайнера «Князь Владимир» в порту Сочи ветром оторвало швартовый, в результате происшествия никто непострадал, сообщил представитель компании «Черноморские круизы».

«Шквалистый ветер порвал швартовый лайнера «Князь Владимир», и его стало уносить от причала. Тут же включились двигатели, и он встал на место. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в компании РИА «Новости».

Там отметили, что порт в Сочи не является природной бухтой, потому при сильном ветре там часто рвутся швартовые.

Администрация Сочи сообщила, что во время ливня никто не пострадал, но были затоплены улицы и упали десятки деревьев.

На Аллее Челтенхема дерево рухнуло на линию электропередач, люди не пострадали. Дижение автотранспорта на этом участке проводится в режиме реверса.