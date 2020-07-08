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«Крапива» украинской «Логики» повоевала 

Lenta.ru 3 часа назад
«Крапива» украинской «Логики» повоевала
Фото: 5 канал / YouTube
В 2014 году украинское конструкторское бюро «Логика» начало работу над автоматизированной системой управления (АСУ) войсками, исходные коды которой в 2018 году были переданы Вооруженным силам Украины на замену аналогичной советской разработки, пишет АрміяInform.
В публикации украинского агентства отмечается, что боевая система управления тактического звена повоевала и «получила множество положительных отывов».
«С начала российской агрессии установлено [на планшеты] более 10 тысяч экземпляров программы. Кроме того, налажена служба технической поддержки, которая постоянно совершенствует программный продукт», — говорится в публикации.
По словам директора «Логики» Юрия Добронравина, система позволяет автоматизировать отдельные задачи по управлению на уровне батальона (дивизиона), роты (батареи), взвода и отдельной единицы техники. «Фактически она помогает объединять средства разведки, управления и огневого поражения в единое информационное поле», — пишет агентство.
В мае газета «Известия», ссылаясь на Минобороны России, сообщила, что Воздушно-космические силы России впервые испытали АСУ средствами противовоздушной обороны с элементами искусственного интеллекта.
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Комментарии
Армия , Украина , Министерство обороны , газета "Известия"
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