РФ и Турция решили договориться о мире в Ливии

О ходе работы над установлением режима прекращения огня в этой стране рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров , передает РИА Новости.

«Это можно реализовать исключительно одним способом — немедленно прекратить боевые действия и прекратить попытки и одной, и другой стороны продвигать свои вооруженные отряды», — отметил глава российского МИД.

Он добавил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова подписать документ о перемирии, в то время как власти правительства национального согласия (ПНС) отказываются делать это. Лавров отметил участие в диалоге Турции, которая ведет работу с ПНС.

Ранее сообщалось, что авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. На этом основании правительство Ливии обвинило неназванные иностранные государства в атаке.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии) и принятие конституционной декларации.