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Россия и Турция решили договориться о мире в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
РФ и Турция решили договориться о мире в Ливии
Фото: Reuters
О ходе работы над установлением режима прекращения огня в этой стране рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Это можно реализовать исключительно одним способом — немедленно прекратить боевые действия и прекратить попытки и одной, и другой стороны продвигать свои вооруженные отряды», — отметил глава российского МИД.
Он добавил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара готова подписать документ о перемирии, в то время как власти правительства национального согласия (ПНС) отказываются делать это. Лавров отметил участие в диалоге Турции, которая ведет работу с ПНС.
Ранее сообщалось, что авиабаза аль-Ватия на северо-западе Ливии была атакована современными военными самолетами, которых нет в арсенале у главы ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара и его сторонников. На этом основании правительство Ливии обвинило неназванные иностранные государства в атаке.
До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обозвал Хафтара пиратом-путчистом и заявил об отказе поддерживать Каирскую декларацию о перемирии. Ее условия включали прекращение огня на всей территории страны, равное представительство всех частей страны в политических органах — Триполитании, Феццана и Киренаики (ЛНА и ПНС контролируют разные регионы Ливии) и принятие конституционной декларации.
В 2011 году в Ливии разразилась гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. При этом ПНС активно поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , Мевлют Чавушоглу , МИД , РИА Новости , Ливия , Турция
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