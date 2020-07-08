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На Камчатке истребители МиГ-31 отработали парные взлеты 

Российская Газета 1 час назад
Истребители ТФ отработали парные взлеты
Фото: РИА Новости
Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота отработали групповые полеты с выполнением сложных заданий.
Они выполняли одновременный взлет парами, поиск противника и воздушную атаку, а также технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.
— Главной целью учебно-тренировочных полетов является повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
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Армия , Николай Воскресенский
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