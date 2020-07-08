Истребители ТФ отработали парные взлеты

Истребители МиГ-31 Тихоокеанского флота отработали групповые полеты с выполнением сложных заданий.
Они выполняли одновременный взлет парами, поиск противника и воздушную атаку, а также технику пилотирования и полет по заданному маршруту в составе группы.
— Главной целью учебно-тренировочных полетов является повышение боевой готовности и эффективности действий экипажей истребительной эскадрильи при выполнении задач по своему предназначению в составе групп, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.