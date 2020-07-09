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НАТО договорилось с Украиной об усилении присутствия на Черном море 

Газета.Ru и ещё 6 38 минут назад
НАТО усилит присутствие в Черном море
Фото: РИА Новости
Североатлантический альянс и Украина договорились об усилении присутствия НАТО на Черном море, сообщается на сайте украинского министерства обороны.
В ходе телефонного разговора министра обороны Украины Андрея Тарана и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга было отмечено ухудшение безопасности на Черном море из-за наращивания Россией своего военного присутствия, указано в сообщении.
Стороны договорились об усилении присутствия сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона, сообщает министерство. В частности, будет усилено патрулирование в воздухе и увеличение числа кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса в регионе.
В июне текущего года Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.
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Армия , В мире , Черное море , Йенс Столтенберг , НАТО
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