НАТО усилит присутствие в Черном море

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Североатлантический альянс и Украина договорились об усилении присутствия НАТО на Черном море, сообщается на сайте украинского министерства обороны.

В ходе телефонного разговора министра обороны Украины Андрея Тарана и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга было отмечено ухудшение безопасности на Черном море из-за наращивания Россией своего военного присутствия, указано в сообщении.

Стороны договорились об усилении присутствия сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона, сообщает министерство. В частности, будет усилено патрулирование в воздухе и увеличение числа кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса в регионе.

В июне текущего года Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО.