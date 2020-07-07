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На Украине пустят с молотка реактивные самолеты 

Lenta.ru 56 минут назад
На Украине пустят с молотка реактивные самолеты
Фото: Wikipedia
На Украине государственная «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) выставила на продажу 26 самолетов, арестованных у бывшего летного училища в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.ua».
Торги состоятся 8 и 9 июля. Цена лотов начинается от 55,5 тысячи гривен. Планируется, в частности, пустить с молотка произведенный в конце 1960-х годов первый чехословацкий реактивный самолет Л-29 и польский легкий учебно-спортивный самолет PZL-104 «Вильга 35А», выпущенный в 1991-м.
У летательных аппаратов закончился срок эксплуатации. Самолеты много лет простояли под открытым небом, вследствие чего у них образовались коррозия и трещины, у некоторых выцвела краска.
Самолеты были арестованы в декабре прошлого года у Запорожского центра летной подготовки им. маршала авиации А. И Покрышкина, который раньше готовил летчиков-испытателей. Работа центра была заморожена из-за отсутствия госзаказа на подготовку специалистов. У предприятия накопились долги.
В мае сообщалось, что у жителя Украины отобрали за долги собаку и выставили на аукцион.
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Армия , Украина
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