Вводятся новые отсрочки от призыва по мобилизации

Госдума в третьем чтении приняла закон об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации беременным женщинам-военнослужащим, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
Прописывается право на досрочное увольнение с военной службы военнослужащих женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель.
Предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель.
На отсрочку могут рассчитывать также военнослужащие-мужчины, имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Ранее президент РФ подписал указ о том, что пребывающие в запасе в 2020 году должны пройти военные сборы в Вооруженных силах, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.