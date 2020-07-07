Украинскую ракету «Нептун» назвали устаревшей

Ранее Неижпапа заявил о якобы возможной атаке со стороны России , упомянув, что дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Командующий операцией Объединенных сил Украины Сергей Наев отметил, что недавно назначенный командующий ВМС не располагает всей информацией, а к его словам "можно относиться так, что на данный момент они были преувеличены". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью и искусственным нагнетанием истерии разговоры на подобные темы.

"Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун". Она дозвуковая, легко сбиваемая, значительно по современным меркам вооружения устаревшая. Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота с точки зрения ее нейтрализации это оружие не представляет", — сказал Горбачев РИА Новости.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.