Китай присоединится к договору о торговле оружием

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генсек ООН Антониу Гутеррешу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщило китайское постпредство при организации.

"Шестого июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении к Договору о торговле оружием КНР генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу", — говорится в сообщении.

Договор вступит в силу для Китая через 90 дней после передачи документа о присоединении.

Международный договор о торговле оружием, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю оружием. По состоянию на декабрь 2019 года МДТО подписали 135 государств, однако его участниками на сегодняшний день являются 105 государств, в том числе все страны Евросоюза