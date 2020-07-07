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КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием 

РИА Новости и ещё 8 28 минут назад
Китай присоединится к договору о торговле оружием
Фото: EPA
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генсек ООН Антониу Гутеррешу документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщило китайское постпредство при организации.
"Шестого июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении к Договору о торговле оружием КНР генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу", — говорится в сообщении.
Договор вступит в силу для Китая через 90 дней после передачи документа о присоединении.
Международный договор о торговле оружием, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю оружием. По состоянию на декабрь 2019 года МДТО подписали 135 государств, однако его участниками на сегодняшний день являются 105 государств, в том числе все страны Евросоюза.
Из крупнейших импортеров и экспортеров оружия участниками МДТО не являются Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, а также все государства-члены ОДКБ (за исключением Казахстана, присоединившегося к Договору в декабре 2017 года). США, традиционно занимающие лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, подписали МДТО в сентябре 2013 года, но не ратифицировали его. В 2019 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из договора.
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Комментарии
Армия , Оружие , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , ЕС , ООН , Китай
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