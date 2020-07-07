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В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России 

RT на русском и ещё 1 21 минуту назад
Украина оценила вероятность «вторжения» России
Фото: © facebook.com/GeneralStaff.ua
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, ВСУ отработала планы на все военные угрозы, в том числе и на Таврическом направлении.
«Военные угрозы есть потенциальные — те, которые могут при определённых обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают», — сказал он.
Наев добавил, что главком ВМС Алексей Неижпапа, говоря о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией, преувеличил.
«Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит (ситуацию. — RT), не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что касается сегодня на таврийском направлении», — отметилНаев.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью».
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Комментарии 1
Армия , Войска , Сергей Наев
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