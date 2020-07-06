Самолет-разведчик США замечен у Хмеймима

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon более полутора часов совершал разведывательный полет вдоль побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, сообщают 6 июля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
Американский самолёт-разведчик поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. В районе российских баз Хмеймим и Тартус он приближался к сирийскому берегу на расстояние 30 км.
P-8A Poseidon курсировал у российских баз на высоте 9,4 тыс. метров в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.