Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет-разведчик ВМС США замечен у российских военных баз в Сирии 

ИА Regnum и ещё 1 37 минут назад
Самолет-разведчик США замечен у Хмеймима
Фото: Wikipedia
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon более полутора часов совершал разведывательный полет вдоль побережья Сирии, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, сообщают 6 июля мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.
Американский самолёт-разведчик поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. В районе российских баз Хмеймим и Тартус он приближался к сирийскому берегу на расстояние 30 км.
P-8A Poseidon курсировал у российских баз на высоте 9,4 тыс. метров в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Видео дня. Новый клип «Ленинграда» с Тетей Мотей раскритиковали
ИА Regnum: последние новости
Главком украинских ВМС собрался сделать Севастополь базой флота Украины Главком украинских ВМС собрался сделать Севастополь базой флота Украины В Кремле назвали глупостью слова главкома Украины о подготовке к боям с РФ В Кремле назвали глупостью слова главкома Украины о подготовке к боям с РФ СМИ: Индия хочет закупить в России вооружение и технику ещё на $800 млн СМИ: Индия хочет закупить в России вооружение и технику ещё на $800 млн
Армия , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обличаю носителей зла»: Сергий ответил митрополиту
«Обличаю носителей зла»: Сергий ответил митрополиту
Захарова анонсировала сразу две новые песни
Захарова анонсировала сразу две новые песни
Какой праздник 7 июля
Какой праздник 7 июля
Дочь Глюкозы выгнали из школы за «неординарность»
Дочь Глюкозы выгнали из школы за «неординарность»
Видео
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
00:58
Опубликовано видео последствий оползня в Японии
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
01:01
Акула посеяла панику на общественном пляже и попала на видео
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
00:16
Момент массовой аварии в Москве попал на видео
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
01:47
Опубликовано видео с рыбалки Кадырова
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
02:44
Бегемоты незаметно пронесли птиц мимо крокодилов и попали на видео
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
00:09
Опубликовано видео момента попадания молнии в футболиста
Происшествия
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
00:35
Упавший на шоссе самолет с тонной наркотиков попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
00:47
Опубликовано видео задержания наркокурьеров в Подмосковье
Происшествия Криминал
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
02:53
Посольство РФ отреагировало на санкции Великобритании
Политика
Ефремову предъявили окончательное обвинение
03:54
Ефремову предъявили окончательное обвинение
Происшествия Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение