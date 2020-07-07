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В Турции посмеялись над предложением США о выкупе С-400 

Русская Планета и ещё 1 26 минут назад
«Очень смешно»: Турция о предложении США по С-400
Фото: РИА Новости
Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш посмеялся над предложением США выкупить ЗРК С-400. Дипломат выразил уверенность, что если бы в республике пошли на поводу у американцев, то это вызвало бы волну критики.
Экс-глава МИД посчитал это предложение «очень странным и смешным». По его словам, несмотря на то, что США очень беспокоит этот вопрос, Турция на это не пойдет. Иначе последует серьезная критика от народа.
Также бывший министр подверг критике необдуманную политику президента США Дональда Трампа. По его мнению, именно она спровоцировала раскол в НАТО, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн выступил с предложением выкупить у Турции российские ЗРК С-400. Об этом свидетельствует соответствующая поправка к оборонному бюджету США на 2020/21 финансовый год.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Дональд Трамп , МИД , МИД Турции , НАТО , Турция
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