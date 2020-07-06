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Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО 

РИА Новости 2 часа назад
РФ поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО
Фото: РИА Новости
Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1", сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года", — сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".
Помимо самой поставки, в 2019 году прошло обучение специалистов эксплуатации и боевому применению и "Панцирей", и вертолетов "Ми".
"Это необходимо для того, чтобы ваши военнослужащие могли приступить к работе с российской техникой сразу после ее отгрузки в Сербию", — уточнил директор ФСВТС.
Шугаев напомнил, что на вооружении Сербии стоят истребители МиГ-29, шесть из которых были поставлены со складов (то есть "из наличия") Минобороны России.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Шугаев , Министерство обороны , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Сербия
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