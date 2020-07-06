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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
Он назвал недавнее заявление главкома ВМСУ Алексея Неижпапы о подготовке к удару по полуострову "политической бравадой". По словам эксперта, в случае атаки ВСУ на Крым российская армия ответит ударом не только по тем, кто будет штурмовать полуостров, но и по базам и штабам противника.
"Львовская база и другие будут полностью уничтожены", — уточнил он.
Специалист напомнил, что Украина имела огромный военный потенциал на момент распада СССР.
"Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период", — рассказал он в беседе с газетой "Вечерняя Москва".
При этом эксперт подчеркнул, что в последние годы развитием украинской армии занялись США и НАТО. Они провели серьезную переподготовку ВСУ.
"Это уже не та армия, которая была в 2014 году. Украинская армия должна выполнять такую же роль, как в свое время Афганистан для Советского Союза: создавать напряжение, вытягивать ресурсы из социально-экономического сектора в оборону", — пояснил Кнутов.
Он уточнил, что все это — часть американской стратегии "троянского коня" в отношении России, а воинственные заявления Киева отражают антироссийские настроения НАТО.
Он добавил, что под видом оборонительного вооружения Украине поставляют наступательное, а советское оружие выводится из эксплуатации.
"Оружие предоставляется не только ВСУ, но и нацистским отрядам, призванным зачищать Донбасс и Крым", — добавил эксперт.
Он рассказал, что на украинских полигонах постоянно отрабатываются наступательные действия, а по своей мощи ВСУ сравнимы с греческой армией. Кроме того, с местными военными постоянно работают американские, а в последнее время и британские советники. Кнутов считает, что в последние годы украинская армия стала подконтрольна НАТО.
Эксперт также оценил заявление Неижпапы о важности ракет "Нептун" для украинской армии. Кнутов подчеркнул, что это штучные экземпляры.
"Я смотрел видео применения "Нептуна" по кораблю и могу сказать, что у него нет тех характеристик, о которых заявляют. Такую ракету мы своими системами ПВО в состоянии уничтожить", — рассказал он.
Накануне главком украинских ВМС Алексей Неижпапа заявил, что если Россия атакует Херсонскую область, то Украина начнет полномасштабные боевые действия. По его словам, России якобы нужен доступ в регион, чтобы пустить воду из Днепра в Крым. Главком также пригрозил ракетным комплексом "Нептун", который может достать до Севастополя.
В Кремле назвали слова командующего ВМС Украины о подготовке к войне с Россией глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного бредом.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , Украина , Юрий Гемпель , Валерий Куликов , Александр Шерин , Юрий Кнутов , Госдума , НАТО , Вечерняя Москва , Киев , Республика Крым
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