1 млрд евро заплатила Германия за армию США

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Германия заплатила почти миллиард евро за размещение армии США внутри страны в течение десяти лет, пишет Der Spiegel.

Издание утверждает, что указанные Германией ежегодные расходы в €100 млн преуменьшены и "являются только частью реальных расходов".

По информации Der Spiegel, за десять лет Германия потратила €648,5 млн на гранты на строительные работы, €333,9 млн — на оборонные расходы.