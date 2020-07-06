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Аналитик из Чехии назвал худший сценарий «военного вторжения» России в Прибалтику 

Аргументы Недели 22 минуты назад
Назван худший сценарий войны России с Прибалтикой
Фото: РИА Новости
Мартин Сваровски, эксперт в области стратегической безопасности из Чехии, обозначил худший сценарий «военного вторжения» Российской Федерации на территорию Прибалтики. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.
По словам Сваровски, ставшего собеседником издания Forum 24, худший вариант предполагает проведение Москвой скоротечной операции, которая займет несколько дней. После выполнения поставленных перед ними задач подразделения РФ должны уйти. При реализации такого сценария Североатлантический альянс не сможет прийти на помощь прибалтийским государствам, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Евгений Сатановский, отечественный политолог, поведал, какие страны могут стать плацдармами Запада для новой войны против России.
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Армия , Войска , Евгений Сатановский , НАТО , Чехия
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