Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флот Украины начал подготовку к войне с Россией 

Мария Иванова и ещё 24 15 минут назад
Командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот Украины начал готовиться к противостоянию с Россией. Об этом сообщает «Думская».
«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь», — подчеркнул Неижпапа.
По его мнению, в случае такого конфликта погибнет множество украинских военных и мирных жителей.
«Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — отметил командующий.
Неижпапа заявил, что «Российская империя» может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Раскрывать детали подготовки к конфликту он не стал, но отметил, что ракетный комплекс «Нептун» способен нанести удар по «подходам к Севастополю».
Как писал «Рамблер», ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар предположил, что Россия планирует «пробить коридор в Крым» по суше из-за ситуации с водой на полуострове.
После присоединения Крыма к РФ на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Комментарии 682
Армия , Видео , Войска , Политика , Украина , Крым наш , Гражданская война
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Священников предложили проверять на нарушения психики
Священников предложили проверять на нарушения психики
Российские ученые снимут видео на поверхности Венеры
Российские ученые снимут видео на поверхности Венеры
Для новых претензий на Курилы Токио использует любой повод
Для новых претензий на Курилы Токио использует любой повод
Видео
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение