Командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот Украины начал готовиться к противостоянию с Россией . Об этом сообщает «Думская».

«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь», — подчеркнул Неижпапа.

По его мнению, в случае такого конфликта погибнет множество украинских военных и мирных жителей.

«Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — отметил командующий.

Неижпапа заявил, что «Российская империя» может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Раскрывать детали подготовки к конфликту он не стал, но отметил, что ракетный комплекс «Нептун» способен нанести удар по «подходам к Севастополю».

Как писал «Рамблер», ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар предположил, что Россия планирует «пробить коридор в Крым» по суше из-за ситуации с водой на полуострове.

После присоединения Крыма к РФ на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.