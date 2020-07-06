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В США опровергли миф о АК-47 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Вопреки распространенному мнению, автомат Калашников не может очищаться самостоятельно. О популярном мифе для издания The National Interest рассказал военный писатель Питер Сучу (Piter Suciu).
Автор заметил, что легендарное советское оружие действительно неприхотливо в использовании, однако чистить детали АК-47 все равно нужно.
«Если о нем не заботиться, то он станет таким же полезным, как деревянная или металлическая дубинка», — заявил Сучу.
По его словам, миф о самоочищении популярен среди военнослужащих, потому что они «просто ненавидят чистить свое оружие». Винтовка М-16 во времена войны во Вьетнаме продвигалась как самоочищающаяся, однако тоже нуждается в уходе.
Военный обозреватель опроверг еще один связанный с популярным автоматом миф. Сучу подчеркнул, что многие историки и эксперты придерживаются мнения, что АК-47 был скопирован с немецкой винтовки StG 44. Оба автомата имеют внешнее сходство, однако внутренне компоненты и конфигурация различаются: «АК ни в коему случае не является прямой копией немецкого оружия».
При этом Сучу напомнил, что создатель StG 44 Хуго Шмайссер после войны был вывезен в Ижевск и сыграл немалую роль в разработке АК-47. По мнению эксперта, Михаил Калашников точно не изобретал свой автомат в одиночку. В частности, Калашников мог опираться на наработки советского конструктора-оружейника Алексея Судаева.
Ранее издание «Калашников Media» опровергло миф о том, что Михаил Калашников пошел против военных руководителей при создании своего оружия. По мнению оружейных историков, якобы имевшие место радикальные изменения в конструкции АК никак не могли быть пропущены офицерами Главного артиллерийского управления.
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Комментарии 10
Армия , Видео , Михаил Калашников , США
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