В России отреагировали на появление в США аналога РД-180 

Сенатор считает, что, «если американцы создали такие двигатели, то это нормально, они к этому шли». Кроме того, Джабаров отметил, что освобождение от необходимости закупать российские РД-180 вряд ли откроет путь для новых санкций США. «Космос — такая сфера, что все равно в одиночку там нечего делать», — добавил он.

Как сообщалось ранее, компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180. Соответствующий двигатель, предназначенный для первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, создаваемой на замену носителя Atlas V с российским РД-180, прибыл в штат Алабама в июле.