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В России отреагировали на появление в США аналога РД-180 

Lenta.ru 26 минут назад
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Фото: РИА Новости
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета. Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».
Сенатор считает, что, «если американцы создали такие двигатели, то это нормально, они к этому шли». Кроме того, Джабаров отметил, что освобождение от необходимости закупать российские РД-180 вряд ли откроет путь для новых санкций США. «Космос — такая сфера, что все равно в одиночку там нечего делать», — добавил он.
Как сообщалось ранее, компания Blue Origin поставила альянсу United Launch Alliance (ULA) первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180. Соответствующий двигатель, предназначенный для первой ступени тяжелой ракеты Vulcan, создаваемой на замену носителя Atlas V с российским РД-180, прибыл в штат Алабама в июле.
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Армия , Войска , Оружие , Политика , Владимир Джабаров , Совет Федерации , Интерфакс , США
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