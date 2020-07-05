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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
6 нарушений перемирия зафиксировали в Сирии за сутки
Фото: РИА Новости
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция — три, сообщает Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — два. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинции Латакия", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что за прошедшие сутки российская сторона гуманитарные акции не проводила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Министерство обороны , Идлиб , Сирия , Турция
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