НАТО и Эстония обсудили угрозу со стороны России 

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид Кэттлер провел встречу с генсеком министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, в ходе которой обсуждалось противодействие "российской угрозе". Об этом сообщается на сайте эстонского минобороны.

В ходе встречи Прикк заявил, что высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения угроз со стороны России и противодействия таким угрозам при их возникновении.