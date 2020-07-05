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НАТО и Эстония обсудили угрозу со стороны России 

Газета.Ru и ещё 3 22 минуты назад
НАТО и Эстония обсудили угрозу со стороны России
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид Кэттлер провел встречу с генсеком министерства обороны Эстонии Кристьяном Прикком, в ходе которой обсуждалось противодействие "российской угрозе". Об этом сообщается на сайте эстонского минобороны.
В ходе встречи Прикк заявил, что высококачественная разведка и раннее предупреждение создают предпосылки для предотвращения угроз со стороны России и противодействия таким угрозам при их возникновении.
Кэттлер находится в Эстонии с рабочим визитом, целью которого являются детальное знакомство с регионом и также обзор угроз безопасности, указано в сообщении эстонского минобороны.
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Армия , В мире , Войска , Министерство обороны , НАТО , Эстония
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