Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРПК показали на фото со спутника 

Lenta.ru 1 час назад
Авиабазу в Ливии с ЗРПК показали на фото со спутника
Фото: Telegram
Авиабазу в Ливии с турецкими зенитно-ракетными комплексами (ЗРПК) MIM-23 Hawk показали на снимке со спутника. Фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
На кадре видна ливийская авиабаза Аль-Ватия, расположенная в 130 километрах к юго-западу от Триполи. На базе были развернуты два турецких ЗРПК. Отмечается, что там же якобы будет развернута главная база турецких войск, оказывающих поддержку силам Правительства национального согласия (ПНС).
Ранее 4 июля стало известно, что Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Последние новости
В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом В Госдуме порассуждали о «титуле в веках» для Путина В Госдуме порассуждали о «титуле в веках» для Путина Объяснено право России выдвигать требования к Украине Объяснено право России выдвигать требования к Украине
Армия , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
40 млн хищение: суд продлил арест замглавы Минобрнауки
40 млн хищение: суд продлил арест замглавы Минобрнауки
В Кремле объяснили отсутствие маски у Путина
В Кремле объяснили отсутствие маски у Путина
Раскрыто содержание фильма Собчак про монастырь
Раскрыто содержание фильма Собчак про монастырь
«Верующий человек»: адвокат Ефремова объяснился
«Верующий человек»: адвокат Ефремова объяснился
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение