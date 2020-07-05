Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ждем „убийц Крымского моста“»: Киев пригрозил России 

Майк Габриелян и ещё 8 14 минут назад
Военно-морские силы Украины планируют обзавестись тремя дивизионами противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» в 2021 году. Российские эксперты говорят о несбыточности этих планов и пиаре «для внутреннего потребителя».
Планы по развертыванию комплексов озвучил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает ТАСС.
По его словам, будет развернуто три дивизиона.
«Запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — сказал Неижпапа.
Он отметил, что оружие однозначно эффективно и может поражать несколько целей одновременно.
«Главная задача сейчас — получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять», — подытожил Неижпапа.
Однако эксперты сомневаются, что Киев сможет начать серийное производство ракет.
Военный эксперт Борис Рожин заметил, что военное производство на Украине очень мелкосерийно. Чаще всего на Украине ограничиваются производством отдельных единичных образцов, передает его слова «Царьград».
Кроме того, Киев не осмелится применять ракеты «Нептун» против российских объектов, поскольку ответный удар нанесет несоизмеримо больший ущерб.
«Ответные действия России нанесут ей гораздо более серьёзный ущерб. Поэтому все эти заявления о ракетах служат для внутреннего потребителя, показывая, что власти занимаются разработкой новых вооружений», — отметил эксперт.
Напомним, ракету «Нептун» украинские радикалы называют «уничтожителем» Крымского моста.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отдельные политики заявляли, что ракеты «Нептун» якобы смогут «в минуты» уничтожить Крымский мост.
«Нептун» — разработка конструкторского бюро Украины «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.
Комментарии 892
Армия , Видео , В мире , Крымский мост , Черное море , Азовское море , Борис Рожин , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак запела: «Мне божьи люди понавешали люлей»
Собчак запела: «Мне божьи люди понавешали люлей»
Россию накроет аномальная жара
Россию накроет аномальная жара
В Кировской области рухнула стена ТЦ
В Кировской области рухнула стена ТЦ
Пелагея лишилась голоса из-за развода
Пелагея лишилась голоса из-за развода
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
00:26
«Избил до потери сознания»: ЧП в московском магазине
Происшествия
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
4 человека погибли на стройке в Кировской области
00:11
4 человека погибли на стройке в Кировской области
Происшествия
«За рулем были не марсиане, а Ефремов»: адвокат Захаровых
01:29
«За рулем были не марсиане, а Ефремов»: адвокат Захаровых
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение