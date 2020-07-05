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Военно-морские силы Украины планируют обзавестись тремя дивизионами противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» в 2021 году. Российские эксперты говорят о несбыточности этих планов и пиаре «для внутреннего потребителя».

Планы по развертыванию комплексов озвучил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает ТАСС.

По его словам, будет развернуто три дивизиона.

«Запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два — на Черном море, один — на Азовском», — сказал Неижпапа.

Он отметил, что оружие однозначно эффективно и может поражать несколько целей одновременно.

«Главная задача сейчас — получить "Нептуны" как можно скорее и грамотно их применять», — подытожил Неижпапа.

Однако эксперты сомневаются, что Киев сможет начать серийное производство ракет.

Военный эксперт Борис Рожин заметил, что военное производство на Украине очень мелкосерийно. Чаще всего на Украине ограничиваются производством отдельных единичных образцов, передает его слова «Царьград».

Кроме того, Киев не осмелится применять ракеты «Нептун» против российских объектов, поскольку ответный удар нанесет несоизмеримо больший ущерб.

«Ответные действия России нанесут ей гораздо более серьёзный ущерб. Поэтому все эти заявления о ракетах служат для внутреннего потребителя, показывая, что власти занимаются разработкой новых вооружений», — отметил эксперт.

Напомним, ракету «Нептун» украинские радикалы называют «уничтожителем» Крымского моста.

Ранее «Рамблер» сообщал , что отдельные политики заявляли, что ракеты «Нептун» якобы смогут «в минуты» уничтожить Крымский мост.

«Нептун» — разработка конструкторского бюро Украины «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.