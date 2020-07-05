«Снесут в минуты Крымский мост»: Киев пригрозил России

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Снесут в минуты Крымский мост». Главком ВМС Украины рассказал, когда флот получит новые ракеты 

Украина.ру и ещё 7 49 минут назад
Военно-морские силы (ВМС) Украины развернут на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с новейшими крылатыми ракетами «Нептун» местного производства, сказал командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа, передает РБК Украина 5 июля
Согласно сообщению, на Азовском море будет размещен один дивизион, а на Черном — два.
Неижпапа назвал Россию «главным врагом» Украины, заявив, что «угроза полномасштабной агрессии» со стороны Москвы актуальна с 2014 года.
По его словам, испытания ракетного комплекса показали, что ракеты способны поражать несколько целей одновременно.
Александр Турчинов в то время, когда он занимал пост секретаря СОвета национальной безопасности и обороны Украины, заявлял, что ракеты «Нептун» смогут «в минуты» уничтожить Крымский мост.
«Нептун» — разработка конструкторского бюро Украины «Луч», эта ракета — доработка советских ракет Х-35 80-х годов прошлого века.
Последние новости
Трагедия в семье Порошенко. Экс-президента постигла тяжелая утрата Трагедия в семье Порошенко. Экс-президента постигла тяжелая утрата Полная деградация. Ужасающий поступок мужчины в киевской подземке Полная деградация. Ужасающий поступок мужчины в киевской подземке Кто управляет и "крышует" украинских радикалов Кто управляет и "крышует" украинских радикалов
Комментарии 186
Армия , Видео , В мире , Крымский мост , Черное море , Азовское море , Александр Турчинов , РБК-Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Соловьев показал результаты экспертизы по ДТП с Ефремовым
01:29
Соловьев показал результаты экспертизы по ДТП с Ефремовым
Шоу-бизнес Общество
«Снесут в минуты Крымский мост»: Киев пригрозил России
00:27
«Снесут в минуты Крымский мост»: Киев пригрозил России
Армия В мире
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение