Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса «Воин мира» 

Команда Западного военного округа (ЗВО) заняла первое место во всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства "Воин мира", проходящего в рамках Армейских международных игр-2020.

"Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса. При этом в полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива", — сказал генерал-полковник, открывая церемонию награждения.

Второе место на конкурсе заняла команда Воздушно-десантных войск, третье место — команда Центрального военного округа.

Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель ЗВО Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлитко. Награды им вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин

Конкурс проводился с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. В ходе пяти соревновательных дней военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе "Эрудит" — определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии и международного гуманитарного права. В рамках спортивного этапа "Атлет" представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость.

Литературно-художественный и танцевальный творческий этап "Кавалер (Сударыня)" прошел на сцене Окружного дома офицеров. Конкурсанты представили 70 творческих номеров в четырех номинациях: песня, танец, игра на музыкальных инструментах и художественное чтение. На этапе "Снайпер" судьи оценивали уровень огневой подготовки участников. Военнослужащие выполняли стрельбу из положений лежа, с колена и стоя на время и точность. В рамках заключительного этапа "Профессионал" соревнующиеся продемонстрировали свои умения и навыки, полученные в ходе медицинской и общей боевой подготовки.