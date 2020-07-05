В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками 

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка 5 июля, в результате этого был поврежден многоквартирный дом, передает РИА "Новости" слова представителя Народной милиции ДНР.

"Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка) из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома", — заявили в ведомстве непризнанной республики.

Ополчению удалось ответными мерами заставить силовиков прекратить огонь.

Милиция также призвала командование ВСУ отказаться от обстрелов и вернуться к выполнению Минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.