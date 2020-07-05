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В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка украинскими силовиками
Фото: РИА Новости
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Донецка 5 июля, в результате этого был поврежден многоквартирный дом, передает РИА "Новости" слова представителя Народной милиции ДНР.
"Боевики открыли огонь по жилым кварталам поселка шахты "Трудовская" (окраины Донецка) из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома", — заявили в ведомстве непризнанной республики.
Ополчению удалось ответными мерами заставить силовиков прекратить огонь.
Милиция также призвала командование ВСУ отказаться от обстрелов и вернуться к выполнению Минских договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
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Армия , Конфликты , РИА Новости , Донецк
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