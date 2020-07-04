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США направили авианосцы в район военных учений Китая 

Lenta.ru 3 часа назад
США направили авианосцы в район военных учений Китая
Фото: Reuters
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Отмечается, что сейчас в этом районе проводят учения военно-морские силы Китая. Как пояснил в беседе с изданием контр-адмирал, командующий ударной группой Джордж Уикофф во главе с эсминцем «Рональд Рейган», цель заключается в том, чтобы показать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам США, что они привержены региональной безопасности и стабильности.
При этом Уикофф не стал уточнять, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и указал, что американские учения не являются ответом на китайские. В то же время он добавил, что растущая «военная самоуверенность Пекина» оправдывает американское военно-морское присутствие.
Ранее американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря как к части своей империи.
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Комментарии
Армия , Рональд Рейган , Китай , США
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