США направили авианосцы в район военных учений Китая 

США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами « Рональд Рейган » и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.

Отмечается, что сейчас в этом районе проводят учения военно-морские силы Китая . Как пояснил в беседе с изданием контр-адмирал, командующий ударной группой Джордж Уикофф во главе с эсминцем «Рональд Рейган», цель заключается в том, чтобы показать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам США, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

При этом Уикофф не стал уточнять, где именно в Южно-Китайском море будут действовать авианосцы, и указал, что американские учения не являются ответом на китайские. В то же время он добавил, что растущая «военная самоуверенность Пекина» оправдывает американское военно-морское присутствие.

Ранее американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря как к части своей империи.