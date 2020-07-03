Борт Бориса Джонсона был поднят навстречу самолету ВКС

"Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полетом российского самолета дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии", — говорится в сообщении.

Представители ведомства также отметили, что российский самолет изменил курс при приближении к британскому району полетной информации.

Для оказания содействия британским истребителям с авиабазы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир был также поднят многоцелевой заправщик Voyager. Для этих целей был использован борт ZZ336 — один из 14 британских заправщиков, который в 2016 году был переоборудован для использования в поездках руководства страны.

Когда ZZ336 не перевозит британских министров и членов королевской семьи, он продолжает эксплуатироваться ВВС Соединенного Королевства и по-прежнему может использоваться по своему основному назначению.

В прошлом месяце этот самолет, ранее не отличавшийся от остальных заправщиков британских ВВС, был перекрашен в цвета британского флага, чтобы "лучше отражать его особо важную миссию". На то, чтобы самолет стал из темно-серого снежно-белым, а на его хвосте появился рисунок в виде развевающегося флага, было потрачено £900 тыс. (почти $1,12 млн). Представители оппозиции раскритиковали правительство Джонсона за то, что средства британских налогоплательщиков были использованы на перекраску самолета в момент, когда страна переживает финансовый кризис из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.