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Три российских Ту-142 совершили полет над Баренцевым морем и северо-востоком Атлантики 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
3 самолета Ту-142 совершили полет над Атлантикой
Фото: РИА Новости
Три самолета Ту-142 российской противолодочной авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и северо-восточной Атлантикой продолжительностью 12 часов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
"3 июля 2020 года три самолета противолодочной авиации Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики. Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 7 тыс. километров", — сказали в пресс-службе.
"На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии", — добавили на флоте.
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Прикрытие полета Ту-142 обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.
На флоте уточнили, что летчики отработали полет над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании при отсутствии радиолокационного контроля, а также выполнили задачи летной подготовки в дальней морской зоне. На обратном маршруте полета экипажи Ту-142 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России.
"Самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств", — добавили в пресс-службе.
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