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Генерал объяснил выход США из ДРСМД 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
«Нужен предлог»: Генерал о выходе США из ДРСМД
Фото: РИА Новости
Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, в том числе ядерным, поэтому они так легко отказались и от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Так он прокомментировал заявление замглавы МО РФ Александра Фомина, что США ведут последовательную политику отказа от обязательств в контроле над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.
"Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Они считают, что они самые сильные, у них больше всех возможностей и денег, поэтому смысла заключать договоры нет, по мнению американцев все ограничивающие договоры в пользу русских", — заявил Бужинский.
По мнению генерала, шансов продлить ДРСМД не осталось, "США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа России от ядерного вооружения".
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия — менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
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Комментарии
Армия , США , Александр Фомин , Евгений Бужинский , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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