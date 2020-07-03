«Нужен предлог»: Генерал о выходе США из ДРСМД

Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, в том числе ядерным, поэтому они так легко отказались и от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский

Так он прокомментировал заявление замглавы МО РФ Александра Фомина , что США ведут последовательную политику отказа от обязательств в контроле над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.

"Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Они считают, что они самые сильные, у них больше всех возможностей и денег, поэтому смысла заключать договоры нет, по мнению американцев все ограничивающие договоры в пользу русских", — заявил Бужинский.

По мнению генерала, шансов продлить ДРСМД не осталось, "США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа России от ядерного вооружения".