Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крейсер «Москва» захотели оставить в составе ВМФ до 2040 года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
«Москву» захотели оставить в составе ВМФ до 2040 года
Фото: globallookpress.com
Спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва», который в пятницу был выведен из дока после ремонта, останется в строю как минимум до 2040 года, это станет рекордом срока службы, заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник сообщил, что «на крейсере в ходе ремонта заменены второе дно, цистерны, часть подводного корпуса, что, по оценкам специалистов, позволит ему быть в строю еще как минимум 20 лет», передает ТАСС.
Он отметил, что «для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы».
Крейсер «Москва» возглавлял оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море с сентября 2015 до января 2016 года. В частности, он средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
После возвращения в начале 2016 года в Севастополь крейсер долгое время оставался у пирса.
Ремонт «Москвы» начался со второй половины 2018 года, в июне 2019 года крейсер совершил выход в море для проверки работы энергетической установки.
Крейсер спустили на воду в 1979 году, он вошел в состав ВМФ СССР в 1982 году. В начале 1990-х годов мог попасть под списание, но вернулся в боевой состав флота в 1999 году благодаря содействию правительства Москвы во главе с Юрием Лужковым.
Основное вооружение крейсеров проекта 1164 — 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы более 700 км разработки реутовского «НПО машиностроения» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон» В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон» Самолеты Северного флота провели полет над Баренцевым и Норвежским морями Самолеты Северного флота провели полет над Баренцевым и Норвежским морями В США отреагировали на сообщения о «связи» России с талибами В США отреагировали на сообщения о «связи» России с талибами
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Крым наш , Юрий Лужков , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
МакSим впервые появилась на публике после болезни
МакSим впервые появилась на публике после болезни
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
Видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
1 августа могут открыть кинотеатры в Москве
03:42
1 августа могут открыть кинотеатры в Москве
Новости Москвы
«Слышны выстрелы»: В Киеве произошла массовая драка
00:36
«Слышны выстрелы»: В Киеве произошла массовая драка
Происшествия Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение